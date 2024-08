Niederrheinpokal-Spiele gegen SW Essen So geht Wickrath in das Duell gegen den früheren DFB-Pokalsieger

Und viele dieser Spieler der jungen Wickrather Truppe werden jetzt auch sicher auf einen Einsatz gegen Essen brennen. „Dafür macht man den Blödsinn doch, um sich auch mal mit den Großen zu messen“, sagt Horn augenzwinkernd, der mit einer knappen Niederlage glücklich wäre, aber möglichst nicht hoch verlieren will. Da der Fokus hauptsächlich auf der Saison liegt, habe man sich nicht stark mit dem Gegner beschäftigt. Aber, so viel weiß Horn: „Die Offensive ist das Prunkstück, wir werden leiden müssen.“ Der Anpfiff an der Poststraße in Wickrath ist am Sonntag um 15.30 Uhr.