Kader fürs Spiel nimmt Form an Wie der 1. FC Viersen gegen RW Oberhausen antreten will

Personell wurde der Kader aufgrund der zurückliegenden Ereignisse stark durcheinandergewirbelt. Prompt kamen in den sozialen Medien Zweifel auf, ob Viersen unter diesem Umständen überhaupt eine Mannschaft gegen Oberhausen aufstellen könne. Doch mittlerweile ist etwas Ruhe in den Verein gekommen. Denn neben einigen Abgängen gibt es auch schon wieder positive Nachrichten zu vermelden, da mittlerweile etliche Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen. Zudem sind einige Neuverpflichtungen auch bereits da. So konnte man mit Shogo Taniguchi (SpGg Frechen II) und Elias Bellahsen (KFC Uerdingen U19) eine Einigung erzielen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis weitere Spieler hier folgen. „Wir stehen aktuell wieder bei einem Kader von 20 Spielern“, kündigte zudem Trainer Florian Wittkopf an, was auch die Stimmung für das Pokalmatch positiv beeinflussen dürfte.