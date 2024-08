Sieg gegen CfR Links erst im Elfmeterschießen Union Nettetal zittert sich in die nächste Runde des Niederrheinpokals

„Das hat die Mannschaft taktisch und läuferisch hervorragend gemacht. Auch spielerisch haben wir eine tolle Leistung abgeliefert. Am Ende hat die glücklichere Mannschaft gewonnen“, resümierte Trainer Willi Kehrberg. Seine Mannschaft agierte defensiv, allerdings auch nicht zu passiv und so verteilten sich während des Spiels die Chancen gleichermaßen auf beiden Seiten. „Das ist eine grandiose Leistung“, so Kehrberg. Mehr Ballbesitz hatte erwartungsgemäß St. Tönis, das auch als Favorit in dieses Spiel gegangen waren. Nach einem Abschluss von Amern, der an der Mittellinie wieder herunterkam, traf Mario Knops (16.) nach Zuspiel von Morten Heffungs zum 0:1 für die Elf von Trainer Bekim Kastrati. Im zweiten Durchgang war es dann Peter Okafor (60.) der zum 1:1 ausgleichen konnte. Auf der rechten Seite setzte sich Yuta Sakamaki durch, der die Flanke auf den zweiten Pfosten hereinbrachte. Niclas Hoppe legte das Spielgerät anschließend noch einmal quer, sodass Okafor den Ball nur noch ins Tor schieben musste. In der Folgte verpasste es die Amerner jedoch einen weiteren Treffer nachzulegen. Zehn Minuten vor dem Ende traf St. Tönis nach einem tiefen Ball durch Daiki Kamo zum 2:1-Sieg.