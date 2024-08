Warum es in Viersen nicht hoch her ging Ein Pokalspiel ohne Pokalatmosphäre

Eigentlich hätte es ein gigantischer Pokal-Abend werden können. Es war alles angerichtet. Ein milder Sommerabend, ein gut besuchtes Stadion am Hohen Busch und ein attraktiver Gegner. Nach dem A-Ligisten SV Lürrip im Vorjahr und dem damaligen Oberligisten 1. FC Bocholt in der Saison 2021/22 (2022/23 nahm Viersen nicht am Pokal teil) ist mit dem Traditionsverein Rot-Weiß Oberhausen der seit längerer Zeit bei Weitem attraktivste Gegner zum Erstrundenduell im Niederrheinpokal zu Gast. Doch aus einem großen Pokal-Abend mit Kampf und Leidenschaft wurde nichts, mit dem 0:13 wurde es eine sehr hohe Niederlage, die zwar unter den Vorzeichen erwartbar, aber wohl doch etwas zu hoch ausfiel.