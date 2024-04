Knappe Niederlage gegen Warbeyen Finaltraum geplatzt: FV scheidet im Niederrheinpokal-Halbfinale aus

Der FV agierte auch in der zweiten Halbzeit äußerst diszipliniert. Ein Doppelschlag durch Iona Miyake (55.) und Jule Dallmann (60.) ließ die Gastmannschaft dann zunächst mit 2:0 in Führung gehen. Die Antwort der Mönchengladbacherinnen folgte prompt, als sich Alina Honold (60.) aus 40 Metern ein Herz fasste und per Flugball zum 1:2-Anschluss traf. Warbeyen zog das Tempo dann wieder an. Jolina Opladen (67.) stellte wenig später mit ihrem Tor den alten Abstand wieder her und traf zum 1:3. Kurz vor Spielende verkürzte Leonie Simnonia (88.) auf 2:3. Es wurde noch einmal spannend. Doch für seinen aufopferungsvollen Kampf belohnte sich der FV Mönchengladbach nicht.