Saisonbilanz FV Mönchengladbach Der Umbruch ist mehr als geglückt

Vor allem in der Hinrunde gab es eine Reihe von Leistungsschwankungen. Obwohl man fast in jeder Begegnung in Führung ging, verschenkten die Mönchengladbacherinnen dann die Punkte. Ausschlaggebend hierfür war die nötige Cleverness, was aber auch durchaus nachvollziehbar war. Der FV verfügte schließlich über den jüngsten Kader in der Liga. „Da fehlte es an der ein oder anderen Stelle noch an der nötigen Erfahrung auf diesem Niveau“, meint auch Ketelaer.