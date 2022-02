Zwischenfazit 1. FC Mönchengladbach : Nach Unruhen nun den Fokus auf die Liga legen

1. FC-Coach Amin Fadel ist mit der Vorbereitung zufrieden. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Der 1. FC Mönchengladbach steckt mitten im Abstiegskampf der Oberliga. Nach der Entlassung von Coach Stephan Houben hat Amin Fadel das Ruder bei den Westendern übernommen – und der geht nach guter Vorbereitung optimistisch in die zweite Saisonhälfte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Für den 1. FC Mönchengladbach geht es in der Oberliga-Niederrhein erneut um den Klassenerhalt. Die Westender hatten in der vergangenen Spielzeit Glück, dass die Saison coronabedingt annulliert wurde. So bekam die Mannschaft erneut die Chance, sich in der Oberliga zu beweisen. Der Kader wurde im Sommer fast runderneuert, nach Unruhen im Verein hat das Team aber bereits zwei Trainerwechsel hinter sich. Im Oktober musste Dony Karaca seinen Stuhl räumen, in der Winterpause wurde dann überraschend Stephan Houben vor die Tür gesetzt. Mit elf Punkten belegt das Team aktuell den vorletzten Tabellenplatz, zeigte sich aber immerhin deutlich konkurrenzfähiger als in der abgebrochenen Vorsaison.

Lesen Sie auch Chaos beim Oberligisten : 1. FC Mönchengladbach trennt sich von Coach Houben

Wie war der Saisonverlauf?

Für die neuformierte Mannschaft des 1. FC gab es gleich am 1. Spieltag einen 4:3-Erfolg gegen den FSV Duisburg, die mit vielen Ex-Profis aufgelaufen waren. Anschließend folgten vier Niederlagen in Serie. Dreifach punkteten die Mönchengladbacher vor der Winterpause noch gegen den Cronenberger SC (2:1) und SC Düsseldorf-West (3:0). Die Punkte teilte man sich mit der SpVg Schonnebeck (2:2) und mit TVD Velbert (1:1). Insgesamt kassierten die Westender elf Pleiten, bei einem Torverhältnis von 19:43.

Was lief gut?

Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist in dieser Saison der große Pluspunkt. Die Spieler zeigten Charakter, ließen sich auch von den Unruhen im Verein und zwei Trainerwechseln nicht beirren und konnten in vielen Spielen so auch mit den Teams aus der oberen Tabellenhälfte mithalten.

Ausfallen wird Neuzugang Ibrahim Nadir (l.), der sich gegen Straelen II schwer verletzte. Foto: Heiko van der Velden

Was muss besser werden?

Der Ertrag im Vergleich zum Aufwand muss einfach höher werden. Die Mannschaft belohnte sich in den Spielen zu selten für ihr Engagement auf dem Platz und stand somit oft mit leeren Händen da. Kleinste Fehler wurden oftmals bitterlich bestraft. Neu-Coach Amin Fadel nennt zudem noch einen weiteren wichtigen Punkt: „Die Kommunikation der Spieler auf dem Platz muss besser werden. Wir haben hier einfach noch zu wenig Abstimmung. Daran müssen wir arbeiten.“

Personal und Neuzugänge:

Im Trainerteam gab es kurz nach dem Jahreswechsel einen kompletten Umbruch. Trainer Fadel hat die Mannschaft nach der Trennung von Stephan Houben übernommen. Zuvor war der 30-Jährige für die B2-Junioren des Vereins verantwortlich. Unterstützt wird er von Co-Trainer Rudolfo Torrens, der zuvor Trainer der Reserve war. Als neuen Torwarttrainer konnte man Chris Schneisgen gewinnen. Als Teammanager fungiert zudem Siegfried Finken.

Mit Jackson Morgan und Mehrdad Shanazarifar werden zwei Spieler zukünftig nicht mehr in den Farben des Vereins auflaufen. Während Morgan zukünftig in der ersten iranischen Liga für Shahr Khodrou spielt, hat „Sha“ seine Prioritäten anders gelegt und seine Schuhe an den Nagel gehangen. Neu dabei sind Aleksandar Milenovic, Stojan Jankov, Michael Houdek, Ibrahim Nadir und Mason Dalton. Für Nadir dürfte die Saison allerdings gelaufen sein, da er sich beim Testspiel gegen den SV Straelen II schwer verletzt hat. Eine abschließende MRT-Untersuchung ergab, dass das vordere Kreuzband und der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen wurden.

So sah die Vorbereitung aus:

Personell war der 1. FC gerade zu Beginn aufgrund von Krankheit und Verletzung stark gebeutelt. Beim Tabellenvierten der Mittelrheinliga, SpVg Frechen, verlor man mit 0:1. Allerdings trat man hier auch nur mit einer Rumpftruppe an, schlug sich mit dieser aber achtbar. Nur einen Tag später siegten die Westender beim Spitzenreiter der Bezirksliga, SC Victoria Mennrath, nach den Toren von Tomi Alexandrov und Ryo Iwata mit 2:1. Alexandrov und Niclas Hoppe waren eine Woche später die Torschützen beim 2:2 bei der 1. SpVg. Solingen-Wald. Die U23 des SC Fortuna Köln schickte man mit 5:0 nach Hause. Hier lauteten die Torschützen Niclas Hoppe (3), Michael Houdek und Emre-Ilhan Caraj. Fünf Tore von Hoppe und ein Treffer von Andi Seferi sorgten für den 6:3-Erfolg gegen den SV Straelen II. „Mit der Vorbereitung bin ich zufrieden. Das Spiel gegen Straelen II mit den drei Gegentoren hat mir nicht gefallen, weil wir da nachgelassen haben und die Konzentration gefehlt hat. Das Wichtige war, nach dem Trainerwechsel wieder die Motivation hochzuhalten und als Mannschaft weiterzumachen“, sagte Fadel zu den ersten Wochen als neuer Trainer der Oberliga-Mannschaft.