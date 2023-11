Knapper 1:0-Sieg Rheydt im Glück nach Syllas Flugkopfball

Rheydt ging offensiver in die zweite Hälfte, Lukas Scelza kam ins Spiel und sollte auf den Außenbahnen für mehr Dampf sorgen. Angreifer Marvin Müller hatte gute Chancen, ein Freistoß flog nur knapp über den Neersbroicher Kasten. In der 60. Minute gelang dann die Führung: Eine Ecke von Devran Özekinci lochte Sylla per Flugkopfball sehenswert zum 1:0 ein. „Da fehlte uns die Zuordnung“, monierte Neersbroichs Gregor Mertens, der Trainer Oliver Glogau ersetzte. Aber auch Neersbroich spielte in der zweiten Hälfte offensiver, nutzte seine Chancen aber nicht: Ein Freistoß segelte in der 75. Minute an Freund und Feind vorbei in die rechte Ecke, RSV-Torwart Blazeski rettete im letzten Moment. In der hektischen Schlussphase hätte Rheydt per Konter-Vorstoß noch erhöhen können, verstolperte aber den Ball. Man konzentrierte sich dann aufs Verwalten des Vorsprungs. Weitere Konterchancen blieben ebenfalls ohne Ertrag.