Fußball-Bezirksliga : Lukas Heller benötigt seine Comeback-Qualitäten nicht mehr

Fußball Victoria Mennraths Verteidiger Lukas Heller war schon oft verletzt, kämpfte sich aber immer wieder in den Kader des Fußball-Bezirksligisten zurück. Nun sind die muskulären Probleme behoben.

Es gibt Spieler, die es nie in eine Bezirksliga-Mannschaft schaffen. Und es gibt auch Spieler, denen nach Verletzungen der Sprung zurück nicht mehr gelingen will. In diese beiden Kategorien fällt Lukas Heller definitiv nicht, denn Mennraths Abwehrspieler ist ein sogenanntes Stehauf-Männchen, der es immer wieder schafft, in den Bezirksliga-Kader aufgenommen zu werden, und auch regelmäßige Einsatzzeiten aufweisen kann.