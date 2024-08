Chaostage beim Landesligisten Bricht dem 1. FC Viersen die Mannschaft weg?

Eigentlich sollte beim 1. FC Viersen dieser Tage die Vorfreude auf das Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen überwiegen. Am kommenden Mittwoch ist der ehemalige Bundesligist im Rahmen des Niederrheinpokals zu Gast. Bei den Vereinsverantwortlichen dürfte dieses Spiel derzeit aber stark in den Hintergrund rücken. Es gibt zu viele Brandherde beim Landesligisten zu löschen. Öffentlich entfacht wurde das Feuer am Dienstagabend mit dem Rücktritt von Trainer Simon Sommer – nach nur einem Monat im Amt. Seitdem hat sich eine unübersichtliche Gemengelage rund um den Verein entwickelt.