Auswärtssieg für Mennrath Vier Tore und drei Punkte für ein gutes Gefühl

Victoria Mennrath kann im Abstiegskampf etwas durchatmen. Denn am Freitagabend feierte der Landesligist einen deutlichen 4:0-Sieg beim direkten Konkurrenten MSV Düsseldorf. In einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase erspielten sich beiden Mannschaften Chancen. Die erste Möglichkeit zur Führung hatten die Hausherren aus Düsseldorf, als Eungyu Kim in der 3. Mine frei vor Torwart David Platen auftauchte – doch Platen blieb sicher, tauchte ab und schnappte sich die Kugel. Auf der anderen Seite war es drei Minuten später Oliver Krüppel, der nach einem Pass in die Tiefe alleine auf den Düsseldorfer Torwart Nubar Berberyan zulief – allerdings scheiterte auch Krüppel am Torhüter. Im Nachschuss ging der Ball von Paul Szymanski knapp am rechten Pfosten vorbei.