So spielten Süchteln, Mennrath und Dilkrath Das brachte die „Englische Woche“ in der Landesliga

In der zweiten Halbzeit lief es dann deutlich besser für Süchteln. „Damit war ich absolut einverstanden“, so Mitschkowski. Das Tor durch Lars Prigge (55. Minute) war dann der „Dosenöffner“ für den ASV. Von da an kreierten die Süchtelner Chance um Chance. Fünf Minuten später war es eine kurzausgeführte Ecke, bei der Prigge den Ball in den Strafraum hineinspielte. Per Kopfballtreffer erhöhte Toni Weis dann auf 2:0. Die Süchtelner ließen in der Folge nichts anbrennen und verteidigten kompakt. Zudem gab es in der 77. Minute dann für die Gäste eine Gelb-Rote Karte obendrauf.