Landesliga-Duell Viersen gegen Süchteln Ein Viersener Derby wie im Bilderbuch

Es war alles angerichtet für das Derby. Eine tolle Kulisse mit über 250 Zuschauern im Stadion am Hohen Busch, ein Spiel unter Flutlicht und reichlich Tore: All das wurde den Viersener Fußballfans am Mittwochabend geboten. Am Ende hat der ASV Süchteln sich verdientermaßen mit 3:2 beim 1. FC Viersen durchgesetzt. Trainer Frank Mitschkowski ist dabei ein besonderes Kunststück gelungen. Er war der erste ASV-Trainer, der beide Ligaspiele gegen Viersen in einer Saison gewonnen hat. Im Hinspiel gab es damals einen 3:1-Erfolg.