Keine Überraschungen bei der Einteilung Das ist die neue Landesliga für die Saison 2024/25

Der Fußballverband Niederrhein hat die Gruppeneinteilung für seine Landes- und Bezirksligen veröffentlicht. Allerdings bieten die Landesligen in der Regel weit weniger Konfliktpotenzial als die Bezirksligen und das ist auch diesmal wieder der Fall. Denn am generellen Zuschnitt hat sich gegenüber der Vorsaison nicht so viel verändert – auch deshalb, weil das die Konstellation so möglich gemacht hat. Da sich die DJK Fortuna Dilkrath in der Relegation gegen die SGE Bedburg-Hau durchgesetzt hat, ist der Kreis Kleve-Geldern in der Landesliga nun überhaupt nicht mehr vertreten. Und wie bereits von vielen prognostiziert wurde: Der Verband hat sich dazu entschieden, die Mannschaften aus den Kreisen Düsseldorf (vier), Grevenbroich-Neuss (drei), Kempen-Krefeld (drei), Mönchengladbach-Viersen (drei), Remscheid (zwei), Solingen (einen) und Wuppertal-Niederberg (zwei) in Gruppe eins zusammenzufassen, was sich ja auch in der Vorsaison bereits bewährt hatte. Mit dem VfR Krefeld-Fischeln, dem FC Kosova Düsseldorf und dem SSV Bergisch Born nehmen drei Aufsteiger den Spielbetrieb in Gruppe eins auf, einen Absteiger aus der Oberliga gibt es hingegen nicht.