Mennrath hadert mit der Torausbeute Wenn das Ding einfach nicht rein will

Beim FC Remscheid verlor Mennrath mit 0:3, verpasste es trotz größter Anstrengungen in Halbzeit zwei den Anschlusstreffer zu erzielen. So verzog unter anderem Paul Szymanski, sein Schuss flog dabei wenige Zentimeter über das Gehäuse der Remscheider. Auch in Halbzeit eins setzte man offensiv einige gute. Akzente. Im Heimspiel gegen den SV 09/35 Wermelskirchen hätten die Mennrather bereits zur Pause mit 2:0 führen müssen. Der erste Durchgang endete dann jedoch torlos. Nachdem Tobias Busch (51.) und Konstantin Xenidis (55.) das Ergebnis kurz nach dem Halbzeitpfiff auf 2:0 gestellt hatten, rächte sich in der Schlussviertelstunde die mangelhafte Chancenauswertung, als man am Ende nur mit einem 2:2-Unentschieden vom Platz ging.