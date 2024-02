Hinrundenbilanz Victoria Mennrath Auf dem richtigen Weg zum Klassenerhalt in der Landesliga

Die Vorbereitung ergab mit dem Sieg bei der Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach zumindest einen Titel. Die Teilnahme beim Dülkener Masters war mit dem Aus in der Gruppenphase jedoch weniger erfolgreich. In der Vorbereitung liegt der Schwerpunkt neben dem konditionellen Teil auf einer Verbesserung des Defensivarbeit. Insgesamt stehen für die Mennrather vier Vorbereitungsspiele auf dem Zettel. Das erste Testspiel ging am vergangenen Freitag allerdings mit 0:6 gegen TuS Wickrath deutlich verloren. Weitere Partien stehen gegen 1. FC Lintfort, Germania Teveren und dem SV Lürrip an. Um Punkte geht es erstmals am 18. Februar: Zum Heimspiel empfangen die Mennrather dann Fortuna Dilkrath. Das Hinspiel verlor Mennrath mit 0:4. Entsprechend dürfte man auf Wiedergutmachung aus sein.