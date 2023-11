Überraschung in der Landesliga Mennrath erobert die Landeshauptstadt

Im zweiten Durchgang legten die Mennrather weiter nach, agierten in der Defensive zudem sehr sicher. Nach Vorarbeit von Johannes Minkiti über die Außenbahn traf Noah Kubawitz (56.) mit einem satten Schuss aus 17 Metern zum 3:0. Das Spiel war damit so gut wie entschieden, weil vor dem Tor von Platen einfach keine wirkliche Gefahr herrschte. In der Schlussphase schöpften die Mennrather dann ihr Wechselkontingent aus und brachten in regelmäßigen Abständen frische Spieler in die Partie. Doch das tat dem Spiel der Hausherren keinen Abbruch. Im Gegenteilm, nach einer Ecke durch Tobias Busch köpfte der eingewechselte Oliver Krüppel (90.) zum 4:0-Endstand ein. Unter dem Strich hätte das Ergebnis durchaus noch höher ausfallen können, weil auch Minkiti im zweiten Durchgang die Latte traf.