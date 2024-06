Saisonbilanz Victoria Mennrath Der Dorfverein ist weiter unbeugsam in der Landesliga

Wichtig hier waren vor allem die Siege gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf: MSV Düsseldorf (4:0), Cronenberger SC (5:2), ASV Mettmann (3:2), TuRu Düsseldorf oder SC Düsseldorf-West (4:3). Das sorgte mitunter dafür, das immer ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen herrschte und man zu jeder Zeit alles selber in der Hand hatte. Letztendlich holte die Mannschaft auch vier Punkte mehr als in der Hinrunde, was sich auch positiv in der Endabrechnung widerspiegelte.