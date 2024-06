Leistungsträger verlässt Nettetal Leon Falter wechselt zum ASV Süchteln zurück

Der Kontakt nach Süchteln, insbesondere zu Paul Fröhling, mit dem sich Falter auch privat gut versteht, riss in all den Jahren nie ab. „Das war für mich schon ein wichtiger Faktor für den Wechsel. Die drei Jahre in der Oberliga in Nettetal waren für mich eine tolle Zeit. Ich bin aber jetzt in einer Phase, wo ich einen Tapetenwechsel brauchte und in ein bekanntes Umfeld zurückwollte, wo man mich kennt und wertschätzt.“