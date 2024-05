Trainer Kemal Kuc verlässt Viersen Eine fünfjährige Erfolgsgeschichte geht zu Ende

Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den SC Kapellen-Erft endet für Trainer Kemal Kuc die fünfjährige Amtszeit beim 1. FC Viersen. Der 45-Jährige übernahm die Rot-Weißen zur Saison 2019/20 in der Bezirksliga und führte das Team gleich im ersten Jahr zurück in die Landesliga. Zukünftig möchte Kuc mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich damit eine Auszeit für ein Jahr gönnen: „Ich möchte jetzt einfach mal für meine Familie und meine Frau da sein und eine Pause einlegen“, sagt der Erfolgscoach.