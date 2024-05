Dilkrath ringt im Tabellenkeller Fortuna aktiviert drei Helden für den Klassenerhalt

Während Di Budo und Parzych planmäßig mit dem Aufstieg in die Landesliga im Sommer ihre Laufbahn beendeten, zog Jansen aufgrund einer schweren Verletzung im August nach und beendete ebenfalls seine aktive Laufbahn. Im Aufstiegsjahr war der ehemalige Regionalligaspieler mit 30 Toren maßgeblich am erstmaligen und damit historischen Aufstieg des Vereins in die Landesliga beteiligt. Während die beiden Erstgenannten sich bereits seit einer Woche intensiv im Trainingsbetrieb der Mannschaft befinden, fehlt Jansen dagegen aktuell urlaubsbedingt und steht somit auch am Freitagabend im Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden II nicht zur Verfügung. Di Budo und Parzych rücken dagegen für die Partie in den Kader und könnten somit auch im Verlauf des Spiels zum Einsatz kommen. „Beide sind fit und machen einen guten Eindruck“, stellt Trainer Fabian Wiegers klar.