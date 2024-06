Fortuna hält Klasse trotz Niederlage Dilkrath spielt auch nächste Saison in der Landesliga

DJK Fortuna Dilkrath verbleibt in der Landesliga. Trotz einer 1:2-Niederlage im Relegations-Rückspiel bei der SGE Bedburg-Hau hält die Elf von Trainer Fabian Wiegers die Spielklasse. Durch einen 3:1-Hinspielsieg am Mittwoch hatte sich Dilkrath zuvor in eine gute Ausgangslage gebracht.