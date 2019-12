Analyse : Der Tabellenletzte glaubt noch an seine Chance

Der Tabellenletzte glaubt noch an seine Chance

Giesenkirchen möchte in der Rückrunde wieder häufiger jubeln. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball Die DJK/VfL Giesenkirchen ist nach der Hinrunde der Landesliga vier Punkte von den Nichtabstiegsplätzen entfernt. Doch Moral und Teamgeist sind intakt.

Die DJK/VfL Giesenkirchen muss in der Landesliga auf dem letzten Tabellenplatz überwintern. Damit steht der Aufsteiger dort, wo er am Saisonende nur ungern landen möchte. Mindestens fünf Teams machen die vier Absteiger unter sich aus. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt für Giesenkirchen gerade einmal vier Punkte. Ein guter Start in das neue Jahr, schon mischt die DJK wieder mit.