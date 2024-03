Fortuna kassiert unglückliches 1:1 in Unterrath Dilkrath wird spät um den Sieg gebracht

Die Dilkrather schenkten zu Beginn des Spiels einige Bälle leichtfertig her. Doch mit zunehmender Spieldauer kam die Mannschaft dann besser ins Spiel, stand defensiv kompakt und sicher. Nach einem Foulspiel an Ole Zechlin zirkelte Marvin Holthausen (35.) den fälligen Freistoß aus 25 Metern an der Mauer vorbei. Der Ball knallte an den Innenpfosten und schließlich von dort zur viel umjubelten 1:0-Führung ins Tor. In der Folge erspielten sich die Dilkrather immer wieder gute Kontermöglichkeiten, die allerdings zu unsauber ausgespielt wurden. „Im letzten Drittel haben wir es dann nicht gut umgesetzt“, sagte auch Goltz.