Niederlage in der Entscheidungsrunde Dilkrath unterliegt knapp in Unterrath

Dilkrath war in Durchgang zwei äußerst bemüht. Erstmals gefährlich zum Abschluss kamen die Gäste dann in der 55. Minute, als Ole Zechlin den Ball auf Moritz Münten abspielte, jedoch sein Schuss vom Unterrather Torwart abgefangen wurde. Die Dilkrather waren in der Folge weiter spielbestimmend. Bitter wurde es dann in der Schlussviertelstunde. Sowohl Philipp Wiegers als auch Goalgetter Moritz Münten mussten verletzt das Spielfeld verlassen. Für Münten kam der reaktivierte Aufstiegsheld Nando Di Budo in die Partie. Dilkrath drückte in den Schlussminuten weiter auf den Ausgleich, der durchaus auch verdient gewesen wäre. Als der eingewechselte Di Budo (90.+4) in der Nachspielzeit im Strafraum von den Beinen geholt wurde, blieb der fällige Elfmeterpfiff zur Verärgerung der Dilkrather jedoch aus. Es wäre eine weitere Möglichkeit zum Ausgleich gewesen. Letztendlich blieb es beim 0:1 und die Erkenntnis, dass durchaus mehr drin gewesen wäre.