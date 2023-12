Landesligisten Dilkrath und Amern im Duell Das Derby der besonderen Art

Im letzten Spiel des Jahres kommt es zwischen DJK Fortuna Dilkrath und den VSF Amern zu einem Derby der besonderen Art. Beide Mannschaften liegen nicht nur örtlich dicht beisammen. Nur vier Kilometer beträgt die Anfahrt vom Rösler-Stadion in Amern zum Volksbank-Stadion nach Dilkrath. In der Hinrunde fuhr die Dilkrather Anhängerschaft daher auch geschlossen mit dem Fahrrad zum ersten Schwalmtal-Derby in der Landesliga. Beide Mannschaften trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden voneinander. Für Dilkrath war es der erste Punkt der noch jungen Landesligageschichte.