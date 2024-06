Mögliche Relegation in der Landesliga Dilkrath geht nach Sieg in die Entscheidungsrunde

Fortuna Dilkrath bekommt die Chance, der Abstiegsrelegation in der Landesliga aus dem Weg zu gehen. Mit einem klaren 6:2-Sieg am Sonntag gegen MSV Düsseldorf zogen die Fortunen punktemäßig noch mit Konkurrent SG Unterrath gleich, der parallel beim 1. FC Monheim mit 1:4 verlor. Damit ist Dilkrath rechnerisch zwar auf Platz 15 gesprungen (mit besserem Torverhältnis), aufgrund der Punktgleichheit mit dem Sechzehnten Unterrath ist die Relegation damit aber noch nicht vom Tisch. Stattdessen geht es zunächst in eine Vorentscheidungsrunde gegen eben jene SG, dessen Verlierer in die Relegation muss, während der Gewinner direkt die Klasse hält.