Landesligist schlägt Bedburg-Hau Dilkrath legt in der Relegation mit einem 3:1-Sieg vor

In der Partie ging es aufgrund der Platzgröße munter hin und her. Die erste gute Möglichkeit gab es in der 20. Minute, als Dennis Parzych den Ball nach einer Freistoßflanke mit dem Kopf knapp am langen Pfosten vorbei setzte. Allerdings hätte der Treffer ohnehin nicht gezählt, weil das Schiedsrichtergespann eine Abseitsstellung erkannte. Nur eine Minute später war es auf der anderen Seite Levon Kürkciyan, der den Ball freistehend neben das Tor beförderte. Anschließend vereitelte Gästekeeper Niklas Puff eine gute Möglichkeit und lenkte den Kopfball von Marvin Holthausen (25.) zur Ecke.