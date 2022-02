Hinrundenfazit ASV Süchteln : Nach Stotterstart hat der Landesligist in die Spur gefunden

Malik Cakmakci kam bereits im Sommer von Teutonia St. Tönis zum ASV Süchteln. Seine Spielberechtigung erhielt der 22-Jährige allerdings erst jetzt. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Einer schlechten Sommervorbereitung folgte eine Niederlagenserie zum Auftakt der Landesliga. Doch der ASV Süchteln hat sich gefangen. In der Rückrunde kann auch Neuzugang Malik Cakmakci sein Debüt fürs Team geben.

Der ASV Süchteln hat eine am Ende zufriedenstellende Hinrunde auf Platz neun beendet. Beobachter hatten die Süchtelner nach Platz vier in der annullieren Vorsaison weiter vorne erwartet. Doch Trainer Frank Mitschkowski hatte in der Sommervorbereitung mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Viele seiner Spieler standen nämlich nicht zur Verfügung. Während einige seiner Schützlinge verletzungsbedingt ausgefallen waren, befanden sich andere Spieler im Urlaub. Denn aufgrund der Reise-Einschränken der vorangegangenen Monate bestand im Team erheblicher Nachholbedarf.

Der noch für die A-Jugend spielberechtigte Paul Fröhling (r.) ist Stammspieler beim ASV Süchteln. Foto: Heiko van der Velden

Wie war der Saisonverlauf?

Der Start in die Saison verlief alles andere als gut. Zum Auftakt setze es im Derby eine hauchdünne 1:2-Niederlage beim Tabellenzweiten 1. FC Viersen. Mit 2:6 hatte man anschließend im Heimspiel gegen die Holzheimer SG deutlich das Nachsehen. Nach zwei weiteren Pleiten gegen Rather SV (1:3) und VfB Hilden II (0:1) startete die Mannschaft dann eine bemerkenswerte Aufholjagd und holte aus den folgenden sechs Spielen sechs Siege: DJK/VfK Giesenkirchen (2:0), VfB Solingen (1:0), FSV Vohwinkel (3:2), SC Kapellen (2:0), SW Düsseldorf (2:1) und SG Unterrath (5:0). Nach drei anschließenden Pleiten in Serie – gegen Teutonia Kleinenbroich (1:5), MSV Düsseldorf (1:2) und SC Reusrath (0:2) – gab es zum Abschluss der Hinrunde immerhin noch einen versöhnlichen 4:1-Erfolg über den 1. FC Wülfrath.

Was lief gut?

Die Mannschaft nahm im Verlauf der Saison eine gute Entwicklung. Die Spieler haben sich nach dem katastrophalen Start mit vier Pleiten in Folge nicht aus dem Konzept bringen lassen und mit der eigenen Siegesserie eine Reaktion gezeigt: „Wir haben mit der Zeit ein auf die Typologie der Spieler passendes System gefunden und die Jungs wurden dadurch sicherer im Positionsspiel mit und vor allem gegen den Ball“, erklärt Trainer Frank Mitschkowski. Gerade die Entwicklung der jungen Spieler stimmt Mitschkowski positiv für die Rückrunde. Der ASV profitiert hier auch von seiner über viele Jahre schon ausgezeichneten Jugendarbeit. So ist der noch für die A-Jugend spielberechtigte Paul Fröhling ein absoluter Stammspieler der Mannschaft. Ein großer Pluspunkt ist zudem der Charakter der Mannschaft. Das Kollektiv und die kämpferische Einstellung zählen zu den weiteren positiven Eigenschaften.

Was muss besser werden?

Das Manko war die Trainingsbeteiligung im Sommer. Das hat sich glücklicherweise wieder gelegt. Viele Spieler hatten nicht den körperlichen Zustand, den es für die Landesliga braucht. Aktuell fehlt der Mannschaft im letzten Drittel noch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, um Spiele frühzeitig für sich entscheiden zu können.

Personalien und Neuzugänge

Mit Malik Cakmakci (22) und Lennart Mentrup (25) haben sich die Süchtelner mit zwei Spielern für die Rückrunde verstärken können. Cakmakci ist bereits seit Sommer dabei, erhielt seiner Spielberechtigung für Pflichtspiele allerdings erst jetzt. Zuvor spielte er beim Oberligisten Teutonia St. Tönis. Beim SC Preußen Münster spielte er zudem in der Saison 2017/18 in der A-Junioren-Bundesliga und ist im Mittelfeld beheimatet. Aus der Landesliga Weser-Ems Süd kommt Mentrup vom VfR Voxtrup. Dagegen hat Eigengewächs Cameron Heinrichs die Mannschaft verlassen. Er geht im Zuge seines Studiums für ein Jahr ins Ausland.

So lief die Vorbereitung: