Landesligist unter Zugzwang Darum muss Mennrath dringend punkten

Mit einem Heimspiel gegen DV Solingen gilt es für den SC Victoria Mennrath, sich am Sonntag in eine gute Ausgangslage für die anschließenden letzten beiden Spiele in diesem Jahr zu bringen. „Wir möchten an die letzten Heimspiele anknüpfen, da haben wir guten Fußball gespielt, auch wenn wir nicht jedes diese Spiele gewonnen haben“, sagt Trainer Simon Netten.