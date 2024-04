Wichtiger Punkt für Klassenerhalt ASV Süchteln „fightet“ sich zu Punkt in Solingen

In einer sehr kampfbetonten Partie ergaben sich in der ersten Halbzeit eine Handvoll Möglichkeiten, den Führungstreffer zu erzielen. Schlussendlich fehlte es allerdings an der nötigen Zielstrebigkeit und Genauigkeit. So scheiterte Tom Plauk am kurzen Pfosten, an Solingens Torwart Justin Illmann, der den Ball mit dem Fuß abwehrte. Auch die Chance von der rechten Seite durch Lars Prigge vereitelte Illmann. Eine weitere gute Möglichkeit ergab sich in der ersten Halbzeit durch Leonit Popova. Dennoch überwog den Ballbesitz zugunsten der Gäste, die daraus aber keinen Profit schlagen konnten. „Wir haben aber bewusst einen Tick tiefer gestanden, weil wir um die Schnelligkeit der Solinger wussten“, erklärte ASV-Trainer Frank Mitschkowski.