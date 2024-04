Landesligist Süchteln vor wichtigem Auswärtsspiel Die letzten Punkte fehlen noch zum sicheren Klassenerhalt

Am Wochenende folgt nun das Auswärtsspiel beim SC Velbert, eine Mannschaft, die man im Hinspiel noch deutlich mit 5:0 in die Schranken weisen konnte. „Am Sonntag treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit den jüngsten Kader in der Liga haben. Mir hat der Spielstil von Velbert im Hinspiel gut gefallen. Velbert hat von der ersten bis zur letzten Minute alles fußballerisch lösen wollen. Der Ansatz sah wirklich gut aus“, sagt Mitschkowski, der sich auf das Spiel am Sonntag f reut.„Es wird schwer in Velbert, da sind schon viele gestolpert“, weiß er um die Schwere der Aufgabe.