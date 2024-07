Saisonbilanz ASV Einigkeit Süchteln Dieses Saison-Fazit zieht Süchteln-Trainer Frank Mitschkowski

Die Süchtelner kassierten in der Hinrunde einfach zu viele Gegentore. Bereits am ersten Spieltag zeigte die 3:4-Niederlage gegen den SC Victoria Mennrath, wo die Stärken der Mannschaft liegen, aber gleichzeitig, wo noch Verbesserungsbedarf bestand: Die kollektive Defensivarbeit und die einfachen Fehler in der Vorwärtsbewegung. Süchtelns Stabilisator Felipe Burkhardt fiel die komplette Hinrunde aus, kam verletzungsbedingt dabei insgesamt nur auf neun Einsätze. „In den Spielen, wo er in der Rückrunde dabei war, hat man gemerkt, dass er uns in der Hinrunde gefehlt hat“, erklärt Mitschkowski. Zudem merkt Süchtelns Trainer an, das man etwa nach einer 2:0-Führung gegen Kapellen, wo man hätte deutlich höher führen müssen, so ein Spiel auch nach Hause bringt. Am Ende gab es aber nur ein 2:2.