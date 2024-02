Landesligist zeigt sich ambitioniert ASV Süchteln präsentiert Transfer-Coups

„Natürlich will man als Fußballer so hoch spielen wie eben nur möglich. Für mich ist Zeit aber mittlerweile ein wichtiger Faktor, weshalb ich mich entschieden habe, ein/ zwei Ligen tiefer zu spielen. Tim und ich hatten schon lange Kontakt, zusammen mit Mitsch hatte er sehr großen Anteil daran, dass der Wechsel nach Süchteln geklappt hat. Ich bin der älteste Spieler in der Mannschaft und bringe die meiste Erfahrung mit. Ich will der Mannschaft bestmöglich helfen und den jungen Spielern Dinge mit auf den Weg geben. Trotz meines Alters ist der innere Ehrgeiz immer noch da“, sagt Lekesiz über seinen Wechsel. „Ich verfolge Süchteln schon länger und habe die Landesliga selber in der ersten Saisonhälfte erlebt. Ich will mit der Mannschaft in der Rückrunde so viele Punkte wie möglich holen“, fügt der Neuzugang weiter an. Offensiv ist Lekesiz flexibel einsetzbar.