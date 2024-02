Landesligist schnuppert am Sieg Süchteln schenkt Sieg nach 2:0-Führung noch her

Süchtelns Trainer Frank Mitschkowski schien vor der Partie die richtigen Worte gefunden zu haben, von Beginn an spielte seine Mannschaft gut auf, kombinierte klug und ließ den Gästen aus Kapellen kaum Spielanteile in der Anfangsphase. So war es kaum verwunderlich, dass es die Süchtelner, in persona Bora Kat, der nach 14 Minuten einen Angriff vollendete und zum umjubelten 1:0 für seine Farben einschoss.