Fussball-Landesliga : ASV Süchteln geht mit guter Form in wohl verdiente Pause

Janpeter Zaum jubelt nach seinem Tor zum 3:0. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Der ASV Süchteln gewinnt am Donnerstagabend sein Nachholspiel gegen den FSV Vohwinkel souverän mit 5:1. Nach drei englischen Wochen in Folge gibt es nun eine kurze Spielpause. Dann geht es gegen den Spitzenreiter.

Der ASV Süchteln hat am Gründonnerstag den FSV Vohwinkel deutlich mit 5:1 (1:0) geschlagen. Die Irmgardisstädter kamen gut in die Partie, bereits in der 11. Minute fiel das frühe 1:0 durch Janpeter Zaum. Nach etwas mehr als 20 Minuten bekam die Partie allerdings einen Knick. Vohwinkel tauchte ihrerseits einige Male gefährlich vor dem Tor von Torwart Philip Grefkes auf, der allerdings auf der Hut war. Alexander Verlinden klärte in dieser Phase des Spiels gleich zweimal zur Ecke. Doch nach gut zehn Minuten befreiten sich die Süchtelner vom Druck der Vohwinkeler und spielten wieder beherzten Offensivfußball.

Ein Doppelschlag kurz nach der Halbzeitpause sorgte dann für die Vorentscheidung. Nach Zuspiel von Karsten Robertz auf Paul Fröhling, setzte dieser sich an der Grundlinie gegen seinen Gegenspieler durch und spielte in den Rückraum. Dort eilte bereits Hiromasa Kawamura (48.) an, der auf 2:0 erhöhte. Aus der Drehung erzielte Zaum (51.) schließlich das 3:0. Die Süchtelner dominierten auch den weiteren Verlauf. Etwas überraschend kassierte der ASV den Gegentreffer durch Antonio Zupo (68.) ins rechte obere Eck.

Die Süchtelner konnten wenig später allerdings die passende Antwort geben und den alten Abstand wiederherstellen. Als der eingewechselte Tobias Busch aus halbrechter Position in der Mitte Fröhling (74.) sah, schaffte es der A-Jugendliche, sich von seinem Bewacher zu lösen und erhöhte mit seinem sechsten Saisontreffer auf 4:1. Mit dem folgenden Angriff gelang Maik Lambertz (75.) dann sein erstes Tor überhaupt im ASV-Dress – zum 5:1-Endstand.

Nach dem gelungenen Heimauftritt wird der ASV Süchteln erst in zwei Wochen wieder ins Meisterschaftsrennen einsteigen. Für Trainer Frank Mitschkowski kommt die Pause ganz gelegen, in der sich die angeschlagenen und verletzten Spieler regenerieren können. Zuletzt bestritten die Süchtelner drei englische Wochen in Folge. „Es ist natürlich schön, wenn man mit dieser guten Form in die Pause gehen kann. Das Spiel hat gezeigt, das wir auch Qualität in der Breite haben. Ich bin sehr zufrieden. Das ist wirklich stark, was die Jungs im Moment abliefern. Die Pause tut uns trotzdem gut, obwohl wir einen guten Lauf haben“, sagte Mitschkowski.