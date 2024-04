Landesligist verliert bitter Amern rennt vergeblich an

Amern betrieb offensiv anschließend einen enormen Aufwand. Vor allem Knop jagte immer wieder den Bällen nach. Aus 18 Metern traf Sevinc (70.) nach einem Foulspiel an Knop den Pfosten, im zweiten Versuch landete der Ball von Klicic an die Latte und flog von dort über das Tor. Es ergaben sich in der Schlussviertelstunde immer wieder Möglichkeiten, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch es blieb am Ende beim knappen 2:3. Zu allem Überfluss sah Amerns Torwart Robin Krahnen nach Spielende wegen wiederholten Meckerns Gelb-Rot.