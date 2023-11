Unnötige Niederlage für Landesligist Amern verliert gegen formstarke Düsseldorfer

Nach einem Einwurf nahmen die Amerner den Ball zunächst ins Zentrum mit, verloren dort jedoch den Ball – ein Schnittstellenpass von Edoh J.B. Lawson auf den eingewechselten Selcuk Yavuz (57.) sorgte dann schließlich für den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nach einem langen Ball von TuRu vertändelten die Amerner in der 64. Minute im Mittelkreis den Ball, Sevastian Molla (64.) vollendete nach Zuspiel von Yavuz auf 2:1. In der Folge versuchten die Amerner, das Ruder noch einmal herumzureißen, blieben jedoch trotz aller Bemühungen ohne Torerfolg. Weil man zum Schluss aufmachte, kamen auch die Düsseldorfer zu gefährlichen Tormöglichkeiten. So blieb die Partie am Ende bis zum Schluss offen. Schlussendlich verloren die Amerner das Spiel aufgrund zweier vermeidbarer Gegentore, weil man wieder in alte Muster verfiel und sich grobe Schnitzer leistete.