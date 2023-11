Landesligist 1.FC mit starkem Sieg Viersen verschafft sich Luft

Beide Mannschaften setzten in der ersten Halbzeit in der Offensive durchaus Akzente, waren vor dem Tor jedoch nicht zwingend genug. In der zehnten Minute legte Konstantine Jamarishvili den Ball im Strafraum auf Metin Türkay ab. Der Schuss von Türkay konnte jedoch von Wermelskirchens Torwart Kevin Kilter geblockt werden. In der Folge übernahmen die Viersener mehr und mehr die Kontrolle in der Partie. Nach Zuspiel von Türkay war Jamarishvili (32. Minute) dann in aussichtsreicher Schussposition. Wermelskirchens Tom Paß stellte jedoch sein Bein dazwischen und hinderte Jamarishvili so an einem vernünftigen Abschluss. Quasi mit dem Pausenpfiff hämmerte Emre Caraj (45.) einen Freistoß aus 20 Metern zur 1:0-Pausenführung ins Tor.