Fußball-Landesliga : 6:0 – FC schießt den SV Sonsbeck ab

Fußball-Landesliga Torjäger Oguz Ayan steuerte drei Tore zum klaren Erfolg der Westender bei. Auch die VSF Amern mit einem 3:1 gegen Kapellen-Erft und der ASV Süchteln mit einem 3:0 über Holzheim feierten Heimsiege in der Landesliga.

1. FC Mönchengladbach - SV Sonsbeck 6:0 (3:0). Der 1. FC hat auf der heimischen Ernst-Reuter-Anlage mal wieder eine eindrucksvolle Leistung abgeliefert. Gegen den SV Sonsbeck gewannen die Westender 6:0. „Das war vermutlich bisher unser bestes Saison-Spiel“, sagte FC-Coach Frank Mitschkowski. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft.“ Schon in der zehnten Minute gingen die Gladbacher in Führung. Einen von Enes Öz hereingebrachten Eckball bugsierte Vincent Boldt per Kopf ins Tor. Keine vier Minuten später erhöhte Oguz Ayan auf 2:0. Nach einem Pass von Durukan Celik scheiterte er zunächst am Gäste-Keeper Tim Weichelt, der Nachschuss landete dann doch im Kasten.