Souveräner Erfolg über Hülser SV : VSF Amern ziehen in den Niederrheinpokal ein

Fussball-Kreispokal Nach dem Ende in der Landesliga haben die VSF Amern auch die letzte Hürde vor der Sommerpause erfolgreich genommen: Gegen den Hülser SV setzte sich die Elf von Willi Kehrberg souverän mit 2:0 und hat damit die Teilnahme am Niederrheinpokal der kommenden Saison sicher.

Ein Ballverlust im Aufbauspiel der Hülser sorgte kurz nach dem Seitenwechsel für den Führungstreffer der Amerner, bei dem Dorsch (49.) den Ball aus 20 Metern zum 1:0 in den Winkel versenkte. Nach einem Foulspiel von Bastian Pachke (72.) an Darius Strode sah der Hülser Abwehrspieler die Gelb-Rote Karte. Zum fälligen Freistoß trat Strode selber an, der den Ball traumhaft von der rechten Seiten in den Winkel zog. Mit einem Mann mehr auf dem Feld ließen die Amerner in der Folge nichts anbrennen und brachten die 2:0-Führung am Ende sicher über die Zeit. „Es war heute nicht einfach für uns. Nach dem letzten Saisonspiel die Spannung zu halten, war schwer. Es war eine kräftezehrende Saison für uns mit vielen Verletzten. Da muss man auch genügend Power gegen so einen Gegner haben, der es sehr gut gemacht hat und alles reingeschmissen hat, um zu gewinnen. Wir sind zufrieden, dass wir im Niederrheinpokal dabei sind und die Saison als Tabellenvierter abgeschlossen haben“, sagte Amerns Co-Trainer Dennis Homann.