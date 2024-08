Giesenkirchen überrascht So lief die erste Runde im Kreispokal

Der Kreispokal Mönchengladbach-Viersen hat am Sonntag die Pflichtspielsaison für die unteren Amateur-Teams eröffnet. In der ersten Runde waren jedoch nur die Kreisliga-Teams vertreten, Mannschaften aus den darüber liegenden Ligen greifen erst in der zweite Runde ins Spielgeschehen ein. Und wie im Pokal üblich, genießen die Teams das Heimrecht, die mindestens eine Klasse niedriger antreten als der ihnen zugeloste Gegner. Das kann unter Umständen auch zu überraschenden Ergebnissen führen, wie es Giesenkirchen zum Auftakt in die neue Saison gelang. In die Verlängerung ging es für den Absteiger gegen Rheindahlen, hier feierte mit dem 5:4 ein überraschendes Weiterkommen. Rahul Dibrani (8. Minute), Alexander Kraft (35./53./79.) und Thibaut Schmitz trafen in der Schlusssekunde der Verlängerung für den neuen B-Ligisten, Marius Esser (25.) und Hasan el Hage (30./36./55.) für den A-Ligisten Rheindahlen.