Pokalfinale Kempen-Krefeld entschieden Packendes Kreispokalfinale geht an Amern

Die VSF Amern haben den ersten Titel in dieser Saison unter Dach und Fach und sind Kreispokalsieger im Kreis Kempen/Krefeld. In einem packenden Finale setzte sich der Landesligist in Hinsbeck gegen den Bezirksliga-Meister VfR Fischeln am Ende mit 6:4 (3:3) nach Elfmeterschießen durch. Personell fehlten aufseiten der Amerner mehr als eine Handvoll Spieler, sodass mit Leon Jansen, Oliver Lehnen und Egzon Vrajolli insgesamt drei Spieler aus der Zweiten zum Einsatz kamen.