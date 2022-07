Saisonfazit 1. FC Viersen II : Was sich in der Reserve des Landesligisten verändern wird

Die Reserve des 1. FC Viersen im Duell mit RW Venn. Foto: Wiechmann Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Kreisliga A In der Rückrunde der Kreisliga A lief bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Viersen nicht mehr viel zusammen. Für die kommende Spielzeit wird sich an der Struktur des Teams einiges verändern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Robin Vratz

Nach einer gelungenen Hinrunde mit sieben Siegen und fünf Unentschieden lief die Rückrunde für die Zweitvertretung Viersens in der Kreisliga A durchwachsen. Am Ende der Saison reichte das für eine Platzierung im Mittelfeld auf Tabellenplatz zehn.

So lief die Rückrunde

Mit sieben Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze zeigt sich Trainer Manuel Moreira trotz der schwierigen Saison zufrieden: „Wir haben den ein oder anderen guten Fight trotz der personellen Probleme abgeliefert und haben auch für das ein oder andere überraschende Ergebnis gesorgt.“ Trotzdem gab es laut Moreira wenige sportliche Höhepunkte in der Saison. Zwischenzeitlich wartete Viersen acht Partien in Serie auf einen Dreier, ehe es wieder ein Erfolgserlebnis beim 4:2-Sieg gegen den SC Rheydt gab. Viersens Zweitvertretung kämpfte insgesamt mit vielen Verletzungen und Abstellungen. In der Rückrunde gab es insgesamt vier Siege, ein Remis und elf Niederlagen. Nur Geistenbeck holte in der Rückserie mit drei Zählern weniger Punkte als die Reserve von Viersen.

Das war gut in der Saison

Mit 35 Gegentoren in der Rückrunde stand Viersen trotz der geringen Punktausbeute deutlich besser da als die Konkurrenz im Abstiegskampf. Moreira ergänzt: „Ich finde, dass die Mannschaft unter ganz anderen Voraussetzungen in die Saison gestartet ist und dann durch Verletzungen oder Abstellungen komplett auseinandergebrochen ist. Die Mannschaft hat sich in den Dienst des Vereins gestellt und das verdient Lob und Anerkennung.“ Mit der Offensive seiner Mannschaft und insgesamt 68 geschossenen Toren war Moreira zudem sehr zufrieden.

Das war nicht so gut in der Saison

Moreira konnte wegen der ständigen Personalveränderungen nicht groß an der Taktik arbeiten: „Wir hatten jede Woche eine andere Mannschaft auf dem Platz. Viele Spieler aus der A-Jugend oder aus der dritten Mannschaft haben bei unserer zweiten Mannschaft ausgeholfen. Aber auch Spieler aus der ersten Mannschaft haben wir eingesetzt.“ Nachholbedarf sieht Viersens Trainer auch bei den Gegentoren – trotz der besseren Zahlen aus der Rückrunde. Mit insgesamt 84 Gegentoren in der Saison hat die Zweitvertretung Viersens mit Hehn den höchsten Wert an Gegentoren einer Nicht-Abstiegsmannschaft.

Der Spieler der Saison

Einen Spieler der Saison möchte Trainer Moreira nicht hervorheben, da das Team als Kollektiv seine Arbeit in der vergangenen Saison gut gemacht habe, so der Trainer. Als bester Torschütze sticht jedoch Ivan Jajetic mit 17 Treffern in 15 Spielen heraus.

So geht es weiter

Die größte Veränderung gibt es auf der Trainerposition: Thomas Welzer übernahm das Amt nach Moreiras Rücktritt. Seinem Nachfolger wünscht Moreira, der als Sportlicher Leiter im Verein weitermacht, eine sorgenfreie Saison: „Thomas Welzer soll mit seinem Team versuchen, eine ruhige Saison zu spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Außerdem soll die zweite Mannschaft zur U23 umgebaut werden: Zehn A-Jugendspieler verstärken die Mannschaft. Sie sollen von den verbliebenen Leitwölfen Mustafa Sala, Jordan Asemov, Joel Ribeiro, Kevin Zimmer und Ivan Jajetic geführt werden.