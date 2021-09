FC-Reserve gewinnt gegen Venn : Sieben-Tore-Spektakel in Viersen

Fußball-Kreisliga FC-Reserve gewinnt dank Last-Minute-Treffer rassige Partie gegen Rot-Weiß Venn. Für Viersens Trainer Dominic Holz war es der erste Heimsieg, sein Gegenüber Mischa Bongarz war bedient.

In der Samstagspaarung der Kreisliga A erwartete die Reserve des 1. FC Viersen die Rot-Weißen aus Venn. Beide Teams gingen mit vier Punkten aus drei Spielen in diese Begegnung. Tore satt waren bei einem Blick auf das vergangene Wochenende zu erwarten: Venn schlug Geistenbeck mit 7:4 und Viersen setzte sich mit 4:1 in Korschenbroich durch. Und die Erwartungen erfüllten sich schließlich mit sieben Toren.

Zwischen Anstoß und erster Chance lagen genau sechs Sekunden, als Venns Patrick Reneerkens (auch bekannt unter seinem früheren Namen Geisbusch) das Tor nur um einige Zentimeter verfehlte. Und die passende Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Viersens Tobias Poth hielt aus gut 18 Metern drauf und überraschte Venns Torhüter Alexander Jörg, der machtlos war – 1:0 für die Gastgeber (3.). Es dauerte eine Viertelstunde, da kam Reneerkens freistehend zum Kopfball und glich damit zum 1:1 aus (17.). Nach genau einer halben Stunde dann die Gästeführung: Dennis Zeh eroberte in Höhe des Strafraums den Ball, bediente Reneerkens, der den Ball flach ins lange Eck zum 2:1 schoss (30.). Viersens Antwort kam postwendend: Der kleine Jordan Asemov konnte per Kopfball-Bogenlampe Venns Keeper Jörg zum 2:2-Ausgleich überwinden (31.).

Nach dem Seitenwechsel brachte Viersens Mahmut Dost sein Team erneut in Front (54.). Vorlagengeber war – wie bei den beiden Treffern zuvor schon – Dario Krezic. Eine Schrecksekunde gab es in der 63. Minute, als Viersens Tobias Poth einen Ball aus kürzester Distanz an den Kopf bekam und zu Boden ging. Nach einer längeren Behandlungspause konnte er jedoch weiterspielen. Auch in der Schlussphase blieb es eine rassige Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Venns Christian Schrödter tankte sich auf der linken Seite durch und markierte mit einem strammen Flachschuss ins lange Eck das 3:3 (84.).