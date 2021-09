Fußball-Kreisliga : Korschenbroich gelingt der Befreiungsschlag

Fußball-Kreisliga Der VfB Korschenbroich ist mäßig in die neue Saison gestartet. Gegen Victoria Rheydt gelang dem von Trainer André Dammer der erste Saisonsieg.

Dabei kämpfte Korschenbroich auch gegen Rheydt mit Personalproblemen. „Beide Innenverteidiger fehlen mir immer noch“, sagte VfB-Trainer André Dammer. Doch der Auftakt dürfte dem Trainer gefallen haben: Bereits nach vier Minuten fiel die Führung für Korschenbroich. Nach einem schön vorgetragenen Angriff brauchte Lucas Jansen allerdings zwei Versuche, um den Ball im Tor unterzubringen. In der 12. Minute musste Dammer allerdings den nächsten Ausfall hinnehmen, denn Malte Wagner musste mit muskulären Problemen für Patrick Janz Platz machen. Trotzdem hatte seine Mannschaft in der Folge in einem Konter die Möglichkeit, auf 2:0 für zu erhöhen, scheiterte jedoch an Rheydts Torhüter Sascha Jansen. Und der VfB hatte weitere hochkarätige Chancen: Lucas Jansen versuchte es aus rund 30 Metern, verfehlte das Rheydter Tor aber. In der 34. Minute zeigte Schiedsrichter Robin Schuffelen auf den Elfmeterpunkt, Justus Zandonella wurde im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß von Luca Noever konnte Rheydts Keeper Jansen aber halten.