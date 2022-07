Saisonfazit Türkiyemspor Mönchengladbach : Mit Vollgas-Fußball knapp am Aufstieg vorbei

Thomas Tümmers (r.) kommt auf die bemerkenswerte Bilanz von 35 Tore und 36 Vorlagen in nur 31 Einsätzen. Er wurde Torschützenkönig der A-Liga, wechselt nun aber zum Aufsteiger TuS Wickrath Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Kreisliga A Tore hinten wie vorne: Türkiyemspor Mönchengladbach bot in der abgelaufenen Saison oft spektakuläre Spiele, verlor jedoch die entscheidenden Duelle gegen die Aufstiegskonkurrenten in der Kreisliga A. Künftig wird sich der Spielansatz ändern.

Bis zuletzt befand sich Türkiyemspor Mönchengladbach im Aufstiegskampf der A-Liga, zwei Punkte fehlten letztendlich auf den Tabellenzweiten, der Reserve des ASV Süchteln, für den Sprung in die Bezirksliga. Torreich ging es derweil immer zu bei Spielen von Türkiyemspor – vorne wie hinten.

So lief die Rückrunde

Erst am letzten Spieltag musste Türkiyemspor die Hoffnungen auf die Bezirksliga abhaken. Konkurrent Süchteln II erlaubte sich keinen Patzer beim SV Lürrip II, sodass selbst der Sieg von Türkiyemspor in Korschenbroich (4:2) nicht mehr reichte. Am Ende stand man auf Platz drei, dem ersten Nichtaufstiegsplatz. Elf von 16 Spielen gewann die Mannschaft von Ufuk Isik in der Rückserie, zwei der drei Niederlagen kamen allerdings gegen die direkten Konkurrenten an der Tabellenspitze: Meister TuS Wickrath unterlag Türkiyemspor mit 1:5, der Reserve von Süchteln im Saisonendspurt gar mit 1:7. Die ursprüngliche Austragung der Partie war zunächst wegen Tumulten zwischen Zuschauern und Spielern von Türkiyemspor abgebrochen werden. Es kam zum Wiederholungsspiel. Die dritte Niederlage war für Isik eine ärgerliche 3:5-Pleite zu Beginn der Rückrunde beim späteren Absteiger Welate Roj. Es waren die Zähler, die am Ende zum Aufstieg fehlten. „Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen. Wir haben bis zuletzt an den Aufstieg geglaubt“, sagt Trainer Isik rückblickend.

Das war gut in der Saison

„One-Touch“-Fußball, also das schnelle Spiel mit wenigen Ballberührungen in die Spitze, das wollte Trainer Isik von seiner Mannschaft sehen. Und mit der Umsetzung der Trainingsinhalte zeigt er sich zufrieden. „Wir haben immer schnell ins letzte Drittel gespielt, sind immer schnell in die Abschlüsse gekommen“, sagt der Trainer. Der Vollgas-Fußball wirkte sich auch auf das Torekonto der Mönchengladbacher aus: 126 Treffer erzielte seine Mannschaft, der Bestwert der Liga. Alleine in der Rückrunde schoss Türkiyemspor in neun Partien vier oder mehr Tore. Außerdem zeigt sich Isik mit der guten Trainingsbeteiligung zufrieden.

Das war nicht so gut in der Saison

Nicht nur vorne fielen Tore, auch hinten kassierte Türkiyemspor regelmäßig Gegentreffer – nach Ansicht von Isik insgesamt zu viele. 65 Gegentore waren es am Ende, deutlich mehr als die Aufstiegskonkurrenten. „Das war oft zu einfach für den Gegner“, sagt der Trainer. Für ihn haben oft die Abstände zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld nicht gepasst, da die Viererkette nicht nachrückte, das habe dem Gegner zu viele Räume gegeben. Mit dem offensiven spielerischen Ansatz fiel es der Mannschaft zudem schwer, eine 1:0-Führung zu halten. „Wir sind zu oft vorne weiter draufgegangen und in Konter geraten“, sagt Isik. Ein weiteres Problemfeld: gegnerische Standards. Da habe man zu viele Gegentore kassiert, bemängelt Isik. „Wir haben da vieles probiert, Raum- und Manndeckung. Im Training hat es gut funktioniert, im Spiel jedoch nicht“, sagt der Trainer.

Der Spieler der Saison

Thomas Tümmers kommt auf die bemerkenswerte Bilanz von 35 Tore und 36 Vorlagen in nur 31 Spielen. Das brachte ihm auch den Titel des Torschützenkönigs in der abgelaufenen Saison der A-Liga ein. „Thomas ist eine Granate“, sagt Isik, „er hat das Spiel bestimmt und es immer geschafft, zwei bis drei Spieler zu binden.“ Davon profitierten auch die Mitspieler. Ebenso erfolgreich als Torjäger war Ali Salgin, der, inzwischen 40 Jahre alt, ebenfalls 32 Tore beisteuerte. Mit 67 Toren erzielte das Sturmduo Tümmers und Salgin mehr Treffer als sieben Teams in der Liga insgesamt.