Saisonfazit SuS Schaag : Noch rechtzeitig in der Saison die Kurve gekratzt

Die 1:3-Pleite gegen den direkten Abstiegskonkurrenten TIV Nettetal wäre beinahe noch ein Stolperstein für den SuS Schaag geworden. Foto: Tom Ostermann

Fussball-Kreisliga Der Kreisligist SuS Schaag befand sich lange in akuten Abstiegsnöten, konnte sich am Ende aber noch retten. Zur neuen Saison wird sich auf und neben dem Platz einiges verändern.

Von Niklas Bien

Der SuS Schaag hat sein Saisonziel in der Kreisliga A Kempen/Krefeld erreicht: Der Klassenerhalt war das oberste Anliegen des Nettetaler A-Ligisten. Nach einem verpatzten Saisonstart mit gerade einmal zwei Punkten aus den ersten neun Spielen und mehreren Trainerwechseln, bekam Schaag noch rechtzeitig die Kurve.

So lief die Rückrunde

Im zweiten Saisonabschnitt ging Schaag in der Abstiegsrunde an den Start. Es ging also um den Klassenerhalt – der gelang mit elf Punkten aus den zehn Rückrundenspielen. „Es war für uns eine ziemlich holprige Saison, daher kann man den Klassenerhalt eigentlich gar nicht hoch genug bewerten. Da ziehe ich den Hut vor der Mannschaft“, sagt der Sportliche Leiter Sven Becker. Die beiden klaren Pflichtsiege gegen Union Krefeld (6:2) und den VfR Krefeld (9:0) sorgten letztlich für Gewissheit.

Das war gut in der Saison

Mit 61 Treffern war die Offensive deutlich treffsicherer als die der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Dazu stimmte die Einstellung in der Mannschaft. „Der Teamgeist war sehr wichtig. Wir sind ein kleiner, familiärer Verein. Die meisten spielen schon seit der Jugend hier, wachsen zusammen auf – da kommt das fast schon automatisch“, erklärt Becker.

Das war nicht so gut in der Saison

„Es hätte nicht viel besser laufen können. Der Klassenerhalt war das Saisonziel – das haben wir nicht unverdient dann auch geschafft“, zeigt sich der Sportliche Leiter Becker zufrieden. Allerdings: Dass Schaag es so spannend machte, lag vor allem an Niederlagen in direkten Abstiegsduellen im Saisonendspurt. Mit Punkten gegen Absteiger Dülkener FC (1:2) oder den TIV Nettetal (1:3) hätte der Klassenerhalt schon früher klar gemacht werden können.

Der Spieler der Saison

Einen herausstechenden Akteur sah Becker in der abgelaufenen Saison nicht: „Da würde ich gar keinen herausheben wollen.“ Offensiv überzeugte Routinier Daniel Obst mit immerhin 17 Treffern in nur 16 Einsätzen. In der kommenden Saison geht Obst für die SF Leuth auf Torejagd.

So geht es weiter