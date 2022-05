Kreissportgericht gibt Entscheidung nach Spielabbruch bekannt : Türkiyemspor gegegn ASV Süchteln II wird wiederholt

Fussball-Kreisliga Im März war das Kreisliga-Duell zwischen Türkiyemspor Mönchengladbach und dem ASV Süchteln II nach Tumulten neben dem Platz abgebrochen worden. Nun hat das Kreissportgericht entschieden, dass ein Wiederholungsspiel angesetzt wird.

Am Montagabend verhandelte das Sportgericht des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen den Spielabbruch der Partie in der Kreisliga A zwischen Türkiyemspor und dem ASV Süchteln II vom 27. März und urteilte über die beiden ausgesprochenen Roten Karten im Vorfeld des Spielabbruches. Die zentrale Nachricht: Die Partie, die beim Stand von 2:0 für die Süchtelner-Reserve abgebrochen wurde, muss wiederholt werden.

Was über den Spielabbruch in der Kreisliga bekannt ist

In seiner Urteilsbegründung schilderte der Vorsitzende Uwe Röhrhoff das Dilemma, in dem sich die Kammer in diesem Fall befunden hat. „Es ist uns nicht leichtgefallen, hier zu einem Urteil zu kommen, aber es ist am Ende so, dass die Zeugenaussagen insgesamt kein Bild ergeben haben, das es uns ermöglicht, die Schuld für den Spielabbruch klar einer Mannschaft oder im Zweifel beiden Mannschaften zuzuordnen. Deshalb konnten wir das letztlich nicht anders entscheiden“, erklärte er, warum die Optionen zur Spielwertung für eine der beiden Mannschaften oder auch die Möglichkeit, das Spiel für beide Mannschaften als verloren zu werten, hier nicht gegeben waren.