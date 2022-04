VfB Korschenbroich wehrt sich tapfer : Sonntagsschuss am Donnerstag leitet Sieg der Red Stars ein

Fussball-Kreisliga Nach der Niederlage zuletzt gegen Neersbroich hatten die Red Stars einiges gutzumachen: Gegen den VfB Korschenbroich leistete sich die Mannschaft nur eine kurze Schwächephase, feierte am Ende jedoch einen klaren Sieg. Ein Spieler der Red Stars wird kommende Saison Trainer beim VfB.

Die Red Stars waren auf Wiedergutmachung aus nach der überraschenden Niederlage in Neersbroich und bestimmten das Spiel von Beginn an. Korschenbroich kam in den ersten Minuten nur vereinzelt mal über die Mittellinie, hatte dann aber die erste Torannäherung durch Dennis Lammertz. Sekunden später war Moritz Nick, Torhüter der Red Stars, auf dem Posten und entschärfte Dejan Stojanovskis Schuss auf das Gehäuse. Praktisch im Gegenzug war Pino Pucciano Ausgangspunkt zur Führung, als er nach links raus spielte, sein Teamkollege abzog und nur den Pfosten traf – Andrej Ferderer war jedoch zur Stelle und donnerte den Abpraller unter die Latte zur Führung der Red Stars (10. Minute).

Fünf Minuten später erhöhte Dimitri Dobrianskyi mit einem Freistoß – unter Mithilfe von VfB-Goalkeeper Tim Noever – auf 2:0. Doch die Gäste kamen schnell zurück und verkürzten in der 19. Minute auf 1:2: Lammertz setzte per Flachpass Tom Zuther in Szene, der den Anschlusstreffer erzielte. In der 35. Minute brachten sich die Red Stars selbst etwas aus dem Konzept, da sich einige Spieler gegenseitig angifteten. Damit ging die Konzentration flöten und Korschenbroich kam zu einem Handelfmeter, den Lammertz in der 38. Minute zum 2:2 verwertete.